В московском транспорте тестируют акустические кабинеты для работы в тишине

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве начали тестировать кабины из звукопоглощающего материала для одного человека на пересадочном узле "Комсомольская" Кольцевой линии метро и в транспортном хабе "Нижегородская", сообщил портал мэрии.

"Мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро - при необходимости там можно поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам. Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях", - заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Внутри такой кабины, которая предназначена для одного человека, организовано рабочее место, а также предусмотрены зарядки для гаджетов с разъемами USB и Type-C.

Арендовать кабины до конца года можно бесплатно слотами от 15 минут как на месте, так и заблаговременно, выбрав нужное время в мобильном приложении сервиса. Воспользоваться звукоизолированным пространством можно с открытия до закрытия метрополитена.