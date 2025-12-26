В Москве в новогоднюю ночь будут работать метро и МЦК

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно, МЦД - до 03:00; в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в метро, МЦК и в наземном транспорте будет бесплатным, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1, в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов.

Проезд на МЦД в новогоднюю ночь будет оплачиваться по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента России.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января работа метро и МЦК будет продлена до 02:00, МЦД - до 03:00. Наземный городской транспорт будет работать до 03:30 (125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов), 18 ночных маршрутов - в обычном режиме.