Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, трое взрослых госпитализированы, ребенку оказана помощь на месте, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"На Кутузовском проспекте произошла авария - столкнулись несколько автомобилей. В результате помощь медиков потребовалась четырем пострадавшим, в том числе одному ребенку", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

Двоих взрослых доставили в Городскую клиническую больницу им. Пирогова, еще одного в Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина, ребенку медики оказали помощь на месте, заявили в ведомстве.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что ДТП на Кутузовском проспекте в районе дома 26 произошло с участием четырёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. "Движение в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.