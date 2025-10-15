Поиск

Режим работы "Павелецкой" кольцевой и "Новокузнецкой" в метро Москвы изменят в часы пик по 23 декабря

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Режим работы станций "Павелецкая" Кольцевой линии и "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метро изменится с 16 октября по 23 декабря в будние дни в утренние и вечерние часы пик из-за ремонта эскалаторов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 16 октября по 23 декабря 2025 года в связи с ремонтом эскалатора на станции "Павелецкая" Кольцевой линии изменится режим работы", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Так, по рабочим дням в утренние часы пик с понедельника по пятницу с 8:15 до 9:30 вход будет осуществляться через станцию "Павелецкая" Замоскворецкой линии и пересадку, выход будет работать как обычно. В вечерние часы пик с понедельника по четверг с 17:45 до 19:30 и в пятницу с 16:45 до 18:45 выход будет осуществляться через станцию "Павелецкая" зеленой ветки и пересадку, вход будет работать как обычно.

Кроме того, в этот же период, с 16 октября по 23 декабря 2025 года, в связи с ремонтом эскалатора на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии также изменится режим работы в будние дни. В утренние часы пик с понедельника по пятницу с 8:15 до 9:30 вход будет осуществляться через станцию "Третьяковская" Калужско-Рижской линии и пересадку, выход будет работать как обычно. В вечерние часы пик с понедельника по четверг с 17:45 до 19:30 и в пятницу с 16:45 до 18:45 выход будет осуществляться через станцию "Третьяковская" "оранжевой" ветки и пересадку, вход будет работать как обычно.

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", - пояснили в дептрансе.

