В субботу в Москве ожидается теплая погода и небольшие осадки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В субботу, 18 октября, в столице ожидается теплая погода - от +7 до +10 градусов днем, а также небольшие осадки.

19 и 20 октября ожидается однородная погода - от +6 до +8 градусов днем, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода (в субботу) тёплая, связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с юго-запада. Они несут воздух атлантический, он и тёплый, и умеренно влажный, поэтому небольшие осадки в субботу. В пятницу в разных районах выпало от 2 до 4 мм осадков, и (в субботу) будет примерно так же", - сказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на субботу ожидается +4...+6 градусов. Дневные температуры: от +7 до 10 градусов.

"Суточный ход небольшой. Это связано с тем, что облачная погода. Это противостояние четырёх барических образований приводит к тому, что плотная облачность, и солнечные лучи, солнечная энергия, она сейчас не такая мощная, она не может пробиться через облака, энергия в облаках поглощается, отражается от них, и поэтому дневные температуры не очень существенно отличаются от ночных", - отметил Вильфанд.

В воскресенье начнется небольшое изменение циркуляции, воздух будет поступать не с юга-запада, а с востока и частично с северо-востока, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

"В воскресенье и понедельник - однородная погода. Ночные температуры чуть-чуть ниже: +3...+5 градусов, а днем: +6...+8 градусов. Тоже совсем небольшой суточный ход и небольшой дождь", - сообщил Вильфанд.