В ночь на 2 января в Москве похолодает до минус 17 градусов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности 2 января из-за сильного порывистого ветра и метели.

Согласно прогностической карте, в Москве в период с 13:00 до 21:00 2 января прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с, местами метель. Аналогичное предупреждение выпущено для Подмосковья.

Как следует из прогноза Гидрометцентра на 2 января, ночью в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве минус 15 - минус 17 градусов, по области - минус 14 - минус 19. Днем температура в Москве будет в диапазоне минус 7 - минус 9, по области - минус 7 - минус 12. Также прогнозируется гололедица.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.