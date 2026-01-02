Две массовые аварии произошли на МКАД, движение затруднено

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о двух автоавариях с участием нескольких автомобилей на разных участках МКАД.

"На внешней стороне 1 км МКАД (в районе съезда 1А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 2,5 км", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.

Еще одна авария с участием нескольких автомобилей произошла на внутренней стороне 34 км МКАД (в районе съезда 35А). Движение в районе ДТП затруднено на 2,4 км.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

На месте обоих ДТП работают оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется, добавили в департаменте.