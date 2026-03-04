Поиск

Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами приземлился в "Жуковском"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ со 117 россиянами, покинувшими ранее Иран, прибыл в аэропорт "Жуковский", сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Борт МЧС России прибыл в подмосковный аэропорт "Жуковский", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала о вывозе спецбортом МЧС Ил-76 117 россиян, покинувших Иран, из Азербайджана в Москву. Среди эвакуированных 54 ребенка, уточнили в министерстве. На борту также находились врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС РФ.

Вывоз россиян организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
