Участок Калининской линии метро между "Новогиреево" и "Новокосино" закроют с 9 по 12 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на Калининской линии метро между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" будет приостановлено с 9 по 12 января для проведения ремонтных работ, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы в среду.

Уточняется, что во время приостановки движения между станциями пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами компенсационных маршрутов, которые пустят между станциями "Новокосино" и "Новогиреево". Они будут следовать по Свободному проспекту, Новогиреевскому путепроводу, Вешняковской улице, по улице Старый Гай, Кетчерской улице и Носовихинскому шоссе. На Городецкой улице автобусы будут разворачиваться. Кроме того, можно будет воспользоваться поездами четвертого Московского центрального диаметра.

На станциях "Новокосино", "Новогиреево" и ряде других Калининской линии будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Как отмечается, "ограничения вводят в праздничные дни, когда пассажиропоток в городском транспорте снижен".

Схема движения для автомобилистов останется прежней. При этом с 5 до 12 января будет временно запрещена остановка и стоянка такси на Свободном проспекте в районе дома 60а на Зеленом проспекте. С 9 до 12 января введут ограничения на остановку и стоянку на участках Кетчерской улицы и Носовихинского шоссе, уточнили в сообщении.