До 4 см снега может выпасть в Москве 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Прирост свежевыпавшего снега за 7 января в Москве может составить до 4 сантиметров, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Как говорится в его сообщении в телеграм-канале, городские службы непрерывно устраняют последствия снегопада.

Уточняется, что ночью и ранним утром несколько раз было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков. Также повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.