Снегопады прогнозируются в регионах центра европейской части России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сильные снегопады прогнозируются в регионах Центрального федерального округа, в том числе и в Московской области, в период с 7 по 9 января, сообщили в среду в Гидрометцентре России.

"В центре Европейской России пройдут сильные снегопады. Контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, попав в параллельные потоки станет причиной сильных снегопадов, а также местами метелей, налипания мокрого снега, гололеда", - говорится в его сообщении.

Так, 7 января в Костромской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях прогнозируется сильный снег, метель. В Тульской области 8 января прогнозируются сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), 9 января сильный снег.

9 января в Московской области прогнозируется сильный снег, метель, гололедные явления, ветер 15-18 м/с. В Орловской и Липецкой областях сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег).