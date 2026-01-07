Поиск

Синоптики спрогнозировали сильный снег и метель в Москве 8 и 9 января

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве будет понижаться в течение ближайших дней, в ночь на воскресенье морозы достигнут 17 градусов, в начале следующей недели, по предварительным прогнозам, также будет холодно - во вторник днем столбики термометров будут показывать около минус 14 - минус 19 градусов, а ночью опустятся до минус 23.

Согласно данным Гидрометцентра, 8 января в московском регионе прогнозируется снег, на юго-востоке области сильный снег, в отдельных районах метель, снежные заносы и гололедица на дорогах, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура ночью будет в диапазоне минус 6 - минус 8, днем - на один градус выше - минус 5 - минус 7.

9 января ночью и днем в Москве и области ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра до 6-11 м/с с порывами до 18 м/с, заносы на дорогах и гололедица. Температура упадет до минус 10 - минус 12 градусов.

В субботу, по прогнозам, снег продолжится, но сильных ветра и снегопада не ожидается. Температура ночью будет минус 9 - минус 11, днем, по сравнению с пятницей, чуть "потеплеет" - до минус 5 - минус 7 градусов.

Однако в ночь на воскресенье, по данным синоптиков, температура в столице упадет до минус 12 - минус 17 градусов. Днем 11 января будет минус 8 - минус 13, продолжится выпадение снега.

Первая рабочая неделя года, по предварительным прогнозам, начнется с низкой температуры. В понедельник ночью прогнозируется минус 12 - минус 17 градусов, днем - минус 9 - минус 14, во вторник, 13 января, ночная температура упадет до минус 18 - минус 23, а днем будет минус 14 - минус 19.

