Аэропорты Москвы задержали больше 70 рейсов из-за снегопада

Снегопад в Москве вечером 8 января Фото: Мобильный репортер/АГН "Москва"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Вечером в четверг столичные аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживали вылет и посадку более 70 рейсов из-за метели, судя по открытым источникам. Еще шесть рейсов были отменены.

Ранее заммэра города Петр Бирюков предупреждал, что с вечера 8 января и до конца дня 9 января в столице может выпасть почти две трети месячной нормы осадков, а прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января - превысить 30 см.