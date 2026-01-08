Въезд грузовиков в Тулу ограничен из-за снегопада

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - С вечера четверга въезд в Тулу ограничили для большегрузного и крупногабаритного транспорта из-за снегопада, который ухудшил пропускную способность улиц, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Водителей большегрузов попросили не ездить по городу, чтобы не возникло пробок.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе в связи с непогодой.

"В регионе продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, он будет усиливаться, - написал он в Telegram. - Коммунальные, дорожные службы работают в усиленном режиме".

Cотрудники ДПС в Тульской области по рации предупреждают водителей-дальнобойщиков о сложной дорожной ситуации на федеральных трассах из-за снегопада.

По данным облправительства, высота снежного покрова на 8 января составляет: в Туле - 35 см, Алексине - 33 см, Суворове - 30 см, Плавске - 23 см, Волово и Узловой - по 23-24 см, Ефремове - 22 см.

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что в ночь на 9 января ожидается сильный мокрый снег с метелью и снежными заносами. Температура по области опустится до минус 7 градусов, на юге - до плюс 1 градуса. Днем 9 января сохранятся мокрый снег и снежные заносы, ветер усилится до 5-10 м/с. В Туле ночью ожидается до минус 6 градусов, днем - около минус 3.

10 января температура ночью и днем - до минус 9 градусов, 11 января ночью температура опустится до минус 15 градусов, днем - до минус 12.