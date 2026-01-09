Работа наземного транспорта Москвы может быть скорректирована из-за снегопада

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Москве возможны локальные корректировки работы наземного транспорта из-за снегопада, сообщили в столичном департаменте транспорта в пятницу.

Как говорится в его сообщении в телеграм-канале, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

В свою очередь в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в 10:00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. Работы повторяются в цикличном режиме.

"Для очистки тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы задействовано максимальное количество бригад ручной уборки, вакуумная подметально-уборочная техника и средства малой механизации, в том числе ручные роторы, - отмечается в сообщении комплекса в телеграм-канале.

Пешеходов попросили быть внимательными и осторожными.