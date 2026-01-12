В Москве в Лужниках открылась бесплатная лыжно-биатлонная трасса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Лужниках открылась лыжно-биатлонная трасса открылась в Лужниках, она будет работать до 1 марта, вход на трассу - бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Трасса проходит по парковке Южного спортивного центра, затем маршрут продлен в направлении сквера у памятника Ленину. Общая длина трассы составляет 3 км, что почти в два раза больше, чем в 2025 году, отметил мэр. На территории оборудованы специальная лыжня и стрельбище, зона проката инвентаря и раздевалки.

"Запланированы мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами. Это уже пятый сезон трассы. В предыдущие годы ее посетили больше 50 тысяч человек. Уверен, в 2026-м она будет не менее популярна", - добавил Собянин.