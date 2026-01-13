Мосгортранс обещал оказать помощь девочке, которую зажало дверьми автобуса

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мосгортранс готов оказать всю необходимую помощь девочке-подростку, пострадавшей в результате инцидента с автобусом 12 января на северо-востоке Москвы.

В пресс-службе Мосгортранса отметили, что ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула.

Ранее в СМИ появилась информация, что в понедельник вечером на северо-востоке Москвы девочку-подростка зажало дверьми автобуса. Инцидент, по мнению очевидцев, которое приводит СМИ, произошел из-за спешки водителя, который в попытке уложиться в график закрыл двери до того, как девочка успела выйти из автобуса. Ребенка удалось вызволить, но ее с различными травмами увезли в больницу.