Бывшая председатель Москомархитектуры возглавила Институт Генплана Москвы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новым директором Института Генплана Москвы назначена бывший председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщает сайт института. Приказ о назначении был подписан 13 января.

Княжевская сменила Татьяну Гук, которая возглавляла институт с декабря 2018 года.

На сайте Института Генплана сказано, что Княжевская - выпускница Московской государственной юридической академии. С 2003 года она работает в градостроительной отрасли. С октября 2012 года она занимала должность зампредседателя Москомархитектуры, а с 2014 года - первого заместителя, весной 2014 года была назначена председателем комитета.

В конце 2025 года Москомархитектура вошла в структуру департамента градостроительной политики (ДГП) столицы. ДГП станет правопреемником Москомархитектуры по всем правам и обязанностям. Сейчас юрлицо находится в процессе реорганизации.