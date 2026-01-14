Поиск

Бывшая председатель Москомархитектуры возглавила Институт Генплана Москвы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новым директором Института Генплана Москвы назначена бывший председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщает сайт института. Приказ о назначении был подписан 13 января.

Княжевская сменила Татьяну Гук, которая возглавляла институт с декабря 2018 года.

На сайте Института Генплана сказано, что Княжевская - выпускница Московской государственной юридической академии. С 2003 года она работает в градостроительной отрасли. С октября 2012 года она занимала должность зампредседателя Москомархитектуры, а с 2014 года - первого заместителя, весной 2014 года была назначена председателем комитета.

В конце 2025 года Москомархитектура вошла в структуру департамента градостроительной политики (ДГП) столицы. ДГП станет правопреемником Москомархитектуры по всем правам и обязанностям. Сейчас юрлицо находится в процессе реорганизации.

Москомархитектура Татьяна Гук Юлиана Княжевская Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

 Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Синоптики не ждут сильных снегопадов в Москве на этой неделе

Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада

 Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада

Гидрометцентр предупредил, что снег будет идти в Москве до следующих выходных

 Гидрометцентр предупредил, что снег будет идти в Москве до следующих выходных

Снегопад в московском регионе привел к отмене 35 авиарейсов и задержке около восьмидесяти

В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прилет воздушных судов

В Москве ожидается похолодание до 20 градусов мороза с 14 января

 В Москве ожидается похолодание до 20 градусов мороза с 14 января

Высота сугробов в Москве может вырасти на 20 см и приблизиться к рекордным значениям

Мероприятия на улице в московских парках перенесены из-за снегопада

 Мероприятия на улице в московских парках перенесены из-за снегопада

В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада

 В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });