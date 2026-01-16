Ряд улиц на юго-западе Москвы перекроют с вечера 18 января до утра 19 января из-за Крещения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Движение на нескольких улицах в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы будет ограничено в связи с празднованием Крещения с вечера 18 января до утра 19 января, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с празднованием Крещения Господня с вечера 18 января до утра 19 января будут закрыты для движения транспорта несколько улиц в ЮЗАО", - сообщается в телеграм-канале департамента.

Движение будет закрыто с 17:00 18 января до 6:00 19 января на Санаторной аллее от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Тютчевской аллеей.

Не будет движения также на Тютчевской аллее от пересечения с Санаторной аллеей до пересечения с Севастопольским проспектом.