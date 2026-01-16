В Москве в ночь на 19 января 35 маршрутов транспорта продлят работу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве в ночь с 18 на 19 января 35 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3:00 в связи с празднованием Крещения Господня, сообщил на сайте городской администрации мэр столицы Сергей Собянин.

Это маршруты, проходящие рядом с местами крещенских купаний.

Кроме того, 18 ночных маршрутов будут работать по обычному графику.

В Москве оборудовали 40 специальных площадок для крещенских купаний. Купели откроются 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января.