В Москве ряд дорог временно перекрыт для транспорта

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения на ряде дорог в Москве.

"Движение временно закрыто на съезде с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект по направлению в область, на съезде с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область, на Боровицкой площади по направлению в центр, на Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади", - сообщается в телеграм-канале департамента в пятницу вечером.

Кроме того, нет движения на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область, на Рублёвском шоссе по направлению к Аминьевскому шоссе, на Можайском шоссе в районе дома 3/1 по направлению в центр и на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект по направлению в область.

Москва
Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

В Гидрометцентре прогнозируют морозные выходные в Москве

Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Синоптики не ждут сильных снегопадов в Москве на этой неделе

Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада

Гидрометцентр предупредил, что снег будет идти в Москве до следующих выходных

Снегопад в московском регионе привел к отмене 35 авиарейсов и задержке около восьмидесяти

В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прилет воздушных судов

В Москве ожидается похолодание до 20 градусов мороза с 14 января

