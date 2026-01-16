В Москве ряд дорог временно перекрыт для транспорта

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения на ряде дорог в Москве.

"Движение временно закрыто на съезде с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект по направлению в область, на съезде с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область, на Боровицкой площади по направлению в центр, на Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади", - сообщается в телеграм-канале департамента в пятницу вечером.

Кроме того, нет движения на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область, на Рублёвском шоссе по направлению к Аминьевскому шоссе, на Можайском шоссе в районе дома 3/1 по направлению в центр и на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект по направлению в область.