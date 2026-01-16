Дептранс Москвы сообщил о снятии части перекрытий на дорогах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве отменили часть ограничений на проезд, которые ввели в начале вечера, сообщил Департамент транспорта.

Движение открыли на съезде с внешней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область, на съезде с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область, на Рублевском шоссе по направлению к Аминьевскому шоссе, на съезде с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат по направлению в область и на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект по направлению в область.

По-прежнему перекрыто движение на Боровицкой площади по направлению в центр, на Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади, на Москворецкой набережной в сторону Боровицкой площади и на Можайском шоссе в районе дома 3/1 по направлению в центр.