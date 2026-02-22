Три московских аэропорта обсуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Три московских аэропорта - Внуково, Домодедово и Шереметьево - обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Мах.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили обслуживание рейсов после введенных в воскресенье ограничений.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в воскресенье на подлете к столице сбито 11 беспилотников.