Высота уровня снега в Москве на метеостанциях достигла 79 см

На станции ВДНХ был побит рекорд высоты снежного покрова для 19 февраля, установленный два года назад

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - До 30 мм осадков выпало в Москве во время прошедшего 19 и в ночь на 20 февраля снегопада, высота снежного покрова увеличилась на 25-26 см и выросла на отдельных станциях до 79 см, сообщили в Гидрометцентре России.

"За сутки 19 февраля и ночь 20 февраля в Москве выпало до 20-30 мм осадков в виде снега. Прирост высоты снежного покрова - до 26 см (на метеостанциях Балчуг и ВДНХ - 25-26 см)", - сообщили в Гидрометцентре.

Согласно данным, зарегистрированным на станции ВДНХ, за сутки 19 февраля выпало 24,8 мм осадков, тем самым был обновлен рекорд суточной суммы осадков, ранее он составлял 11,5 мм и был зарегистрирован в 1909 году. В сумме за сутки 19 февраля и за ночь 20 февраля на станции ВДНХ выпало 28,8 мм осадков, что составляет 65% от месячной нормы (норма - 44 мм).

Высота снежного покрова в Москве утром 20 февраля составила 68-79 см, максимальная высота снега зарегистрирована на станциях МГУ и Немчиновка. На метеостанции ВДНХ утром 20 февраля высота снежного покрова составила 68 см, что выше прежнего абсолютного максимума, 64 см, отмеченного в 2024 году.

Суммарно за прошедшие дни февраля, как уточнили в Гидрометцентре, выпало 51,2 мм осадков, или 116% нормы. При этом, самым влажным февралем остается февраль 1966 года, когда за месяц выпало 97 мм осадков (220% нормы).

Москва
