Движение на ряде улиц в центре Москвы перекрыто

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил в телеграм-канале о временном ограничении движения на ряде улиц в центре Москвы.

Так, движение перекрыто на улице Знаменка, на улице Тверская, в Лубянском проезде, на Мясницкой улице, на Большом Каменном мосту, на Кремлевской и на Москворецкой набережных.

Интенсивное движение в районе улицы Тверская, улицы Знаменка, Москворецкой набережной.

По данным дептранса, на дорогах 4 балла.