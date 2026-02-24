В центре Москвы снова перекрывали несколько улиц

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В центре Москвы снова перекрыли движение по нескольким улицам, сообщил департамент транспорта столицы.

"Движение временно закрыто на улице Знаменка; в Лубянском проезде; на Мясницкой улице; на улице Тверская; на Москворецкой набережной", - говорится в сообщении.

Кроме того, движения нет на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной, на Новинском бульваре, на улице Садовая-Кудринская.

Двадцать минут спустя дептранс сообщил, что ограничения отменены.