Упавший экскаватор затруднил движение на внутренней стороне московского ТТК в районе Тестовской

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Движение транспорта затруднено на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Тестовскую улицу из-за опрокидывания экскаватора, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным на съезде с ТТК на Тестовскую улицу произошло опрокидывание экскаватора при погрузке на платформу. В результате произошедшего пострадал человек, которого доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

Движение на данном участке дорожного пути затруднено, автомобилистам рекомендовали выбирать маршруты объезда.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.