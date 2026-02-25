Поиск

Столичные аэропорты за сутки обслужили более 1 тыс. рейсов в условиях снегопада

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты московского авиаузла за минувшие сутки обслужили 1147 рейсов в условиях снегопада, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", несмотря на продолжающийся в московском регионе снегопад, продолжают в плановом режиме принимать и отправлять рейсы. За минувшие сутки, 24 февраля, обслужили 1147 рейсов: 561 - на вылет, 586 - на прилет", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов, выполнявших рейсы в Москву, на запасные аэродромы не было, уточнили в Росавиации.

По данным на 00:00 по Москве 25 февраля, пять рейсов были задержаны на вылет более чем на два часа. "В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице", - добавили в ведомстве.

Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.

В агентстве подчеркнули, что работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

