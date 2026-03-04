Поиск

В Новой Москве задержаны 22 подозреваемых в стрельбе из ракетниц в ТЦ "Саларис"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Новой Москве полиция задержала 22 подозреваемых в нарушении общественного порядка на фуд-корте ТЦ "Саларис" в Коммунарке, сообщили в ГУ МВД Москвы. Задержаны 16 подростков и пятеро взрослых.

Подозреваемые устраивали в ТЦ громкие конфликты, выпивали, стреляли из ракетниц - и выкладывали видеозаписи своих действий онлайн.

У задержанных изъяты перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, две кассеты по три патрона, а также два телефона, в которых обнаружены "фотографии с признаками экстремистской символики".

Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП). Несовершеннолетние нарушители привлечены к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). В отношении двоих взрослых составлены протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП), их депортируют.

Один подросток, оказавшийся безнадзорным, помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Еще четверо несовершеннолетних поставлены на профилактический учет.

