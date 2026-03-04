В центре Москвы временно перекрыты несколько улиц

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Временно ограничено движение на ряде улиц в центре Москвы, сообщил столичный дептранс.

"Движение временно закрыто на Новоарбатском мосту; на Новинском бульваре", - говорится в телеграм-канале департамента.

Кроме того, нет движения на улице Тверская в районе Бульварного кольца по направлению в центр; на улице Житная.

Позже в дептрансе сообщили о перекрытии движения на Кремлевской набережной по направлению к Большому Каменному мосту, на улице Знаменка и на Ленинском проспекте в районе Калужской площади по направлению в центр.

По данным дептранса, на дорогах пробки 5 баллов, средняя скорость движения - 32 км/ч. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара; на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Житная; на Тверской улице по направлению в центр; на Смоленской набережной; на Краснопресненской набережной. В департаменте рекомендуют для поездок в центр использовать метро.