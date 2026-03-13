Поиск

В Химках произошел пожар в пансионате для пожилых

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В деревне Брехово Химкинского округа случился пожар в деревянном двухэтажном здании пансионата для престарелых, открытое горение там уже потушили, обошлось без пострадавших, сообщает МЧС.

"По уточненным данным, эвакуировано 59 человек, из них 55 - постояльцы и четверо - персонал, спасено семь человек", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляла 60 квадратных метров, в доме было сильное задымление.

Подмосковная прокуратура инициировала по факту проверку соблюдения в пансионате законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

МЧС Брехово Химки Прокуратура Подмосковья
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

