В связи с пожаром в пансионате в Химках возбуждено уголовное дело

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В связи с пожаром в пансионате для престарелых в Химкинском округе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК)", сообщили в подмосковном главке СКР.

В ведомстве отметили, что в деревне Брехово горел частный пансионат, никто не пострадал. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, осуществляют допросы, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В подмосковном главке МЧС сообщили, что пожар полностью потушили.

Горело двухэтажное деревянное здание, было сильное задымление. Из дома вывели 59 человек, в том числе 55 постояльцев, а еще были спасены семеро. Площадь возгорания составляла 60 квадратных метров.

Химки МЧС СКР Брехово
Новости по теме

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

Дептранс Москвы напомнил способы оплатить парковку при отсутствии интернета

В Москве апрельская погода сохранится до конца следующей недели

 В Москве апрельская погода сохранится до конца следующей недели

Заммэра Москвы согласился, что курьеры не должны мешать пешеходам на улицах

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

 Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

Шумомеры могут появиться на дорогах Москвы в 2027 году

Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

 Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Водителей в Москве призвали не торопиться с заменой зимних шин на летние

Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

 Апрельская погода установится в Москве на этой неделе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 720 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
