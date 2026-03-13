В связи с пожаром в пансионате в Химках возбуждено уголовное дело

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В связи с пожаром в пансионате для престарелых в Химкинском округе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК)", сообщили в подмосковном главке СКР.

В ведомстве отметили, что в деревне Брехово горел частный пансионат, никто не пострадал. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, осуществляют допросы, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В подмосковном главке МЧС сообщили, что пожар полностью потушили.

Горело двухэтажное деревянное здание, было сильное задымление. Из дома вывели 59 человек, в том числе 55 постояльцев, а еще были спасены семеро. Площадь возгорания составляла 60 квадратных метров.