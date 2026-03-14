В столице стартует Московская неделя моды, запланировано более 80 показов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Шестая Московская неделя моды стартует 14 марта в Центральном выставочном зале "Манеж", в программе - показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекторий с участием ведущих экспертов индустрии и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, новый сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. При этом, около 70% участников - это столичные бренды, в том числе резиденты программы "Сделано в Москве".

С 14 по 19 марта состоится свыше 80 модных показов, сообщила Сергунина. Вместе с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений, в том числе Московского художественно-промышленного института, Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна.

Помимо показов в течение шести дней в Манеже будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там также разместят ИИ-примерочную, которая позволит каждому желающему представить, как образы с показов будут смотреться именно на нем. Вход будет организован и по предварительной регистрации.

Кроме того, москвичей и туристов приглашают послушать лекции ведущих экспертов, которые расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, о развитии индустрии в целом. Посмотреть расписание лекций и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

В рамках Московской недели моды также пройдет фестиваль тематических короткометражных фильмов World Fashion Shorts. В частности, на WFS покажут лучшее из того, что фестиваль собрал за годы работы: призеры ежегодного конкурса и фильмы партнерских фестивалей со всего мира. Формат показа будет необычным: восемь тематических видеопотоков одновременно будут идти на экранах по периметру зала. "Можно сосредоточиться на одном фильме или, наоборот, наблюдать, как разные экраны вступают в диалог друг с другом", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале недели моды.

В первый день шестого сезона Московской недели моды пройдет первый в мире индустриальный показ рабочей униформы. Проект объединил крупнейших российских работодателей - дизайнеры Илья Мигмун, Игорь Андреев и Женя Михайлова представят на подиуме авторские капсулы, переосмысляющие рабочую униформу компаний-участников. "Мы объединили крупнейших работодателей из ключевых сфер экономики с общей целью - повысить престиж рабочих профессий среди молодежи. Наш показ - манифест о ценности каждой профессии и выборе пути, за которым формируется своя форма жизни", - приводит пресс-служба недели моды слова генерального продюсера индустриального показа Розалины Сейранян.

В первый день мероприятия свои коллекции представят также испанский бренд Madame & Mister Sibarita, екатеринбургский Биг Бруч / Big Brooch и московский Masterpeace. Кроме того, состоятся показы дизайнеров Алены Ахмадуллиной, Александра Барбакова и Лалы Талышхановой.

Пятая Московская неделя моды прошла с 28 августа по 2 сентября прошлого года, свои работы представили свыше 220 дизайнеров из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики, Армении. Впервые свои коллекции показали дизайнеры из Гватемалы и Никарагуа. Участники предыдущих пяти сезонов Московской недели моды договорились о заключении контрактов более чем на миллиард рублей.