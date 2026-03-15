Дюжина показов российских и зарубежного брендов прошли в первый день Московской недели моды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В первый день шестого сезона Московской недели моды в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" состоялись 12 показов дизайнеров и четыре лекции экспертов, открылись маркет, шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

Программу мероприятия в субботу открыли начинающие дизайнеры - студенты российских университетов: Universal University, Британская высшая школа дизайна, Higher School of Art and Design и Fashion Factory School. Гости посмотрели коллекцию проекта "Неделя высокой моды в спорте", линейки российских брендов Big Brooch, Solangel, 404 Not Found, Masterpeace и зарубежного Madame & Mister Sibarita.

Главное открытие представленной коллекции испанского бренда Madame & Mister Sibarita - веганская кожа из клетчатки томатов. "Для меня участие в Московской неделе моды - это большая гордость. Я начала всего два года назад, поэтому сам факт того, что я здесь - уже большая мечта. Я очень этим горжусь", - сказала дизайнер бренда Патрисия Эмма Фернандес Ортис.

Кроме того, в первый день состоялся первый в мире индустриальный показ рабочей униформы. Проект предлагает взглянуть на привычную рабочую форму через призму современного дизайна, эстетики и функционального комфорта, ставит перед собой цель повысить престиж рабочих профессий среди молодежи.

В конце дня прошли показы дизайнеров Саши Барбакова с коллекцией, вдохновленной ностальгией и памятью о советском времени, Лалы Талышхановой и Алены Ахмадуллиной. Талышханова представила вечернюю коллекцию одежды и аксессуаров, вдохновленную идеями конструктивизма. Важной частью философии бренда является осознанное потребление: часть коллекций выполнена в технике "апсайкл", она позволяет подарить вещам вторую жизнь, снижает вред для окружающей среды и создает уникальные текстуры.

По традиции, параллельно на площадке Московской недели моды заработал открытый лекторий для дизайнеров, экспертов индустрии и всех желающих. Уже в первый день представители брендов, инвестиционных фондов и ретейла обсудили инфраструктуру масштабирования модного бизнеса для начинающих брендов, а лидеры индустрии рассказали о новых возможностях для молодых дизайнеров и как это скажется на индустрии через пять лет.

Помимо этого, в Манеже открылся маркет, где посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Организаторы также предложили гостям взглянуть на индустрию сквозь призму искусственного интеллекта - не неделе моды появилась зона ИИ-примерочной. Это первый в России опыт, когда благодаря нейросети можно примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме.

14 марта открылся фестиваль тематических короткометражных фильмов World Fashion Shorts. В шестом выпуске WFS собраны лучшие работы, показанные ранее на пяти фестивалях, - призеры ежегодного конкурса и фильмы фестивалей-партнеров со всего мира. Вход свободный.

Шестая Московская неделя моды проходит с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж", в программе - свыше 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекторий с участием ведущих экспертов индустрии и фестиваль World Fashion Shorts. Новый сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. При этом, около 70% участников - это столичные бренды, в том числе резиденты программы "Сделано в Москве".