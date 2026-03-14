Шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом на Калужском шоссе в Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек получили травмы в аварии с участием микроавтобуса в ТиНАО в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции в субботу.

Как говорится в сообщении, "по предварительным данным на 45 км Калужского шоссе водитель автомобиля "Хонда" (микроавтобус) совершил наезд на стоящее транспортное средство с последующим столкновением с автобусом и легковым автомобилем".

Отмечается, что в результате ДТП пострадали шесть пассажиров автомобиля "Хонда".

В пресс-службе сообщили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

