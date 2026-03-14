Департамент здравоохранения Москвы сообщил о восьми пострадавших в ДТП на Калужском шоссе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

"В результате аварии на 45-м км Калужского шоссе пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Пятеро взрослых госпитализированы в московские больницы, им оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Троим врачи оказали помощь на месте, детям госпитализация не потребовалась, отметили в пресс-службе.

Ранее в субботу в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщали, что шесть человек получили травмы в аварии с участием микроавтобуса в ТиНАО.