Поиск

Человек погиб при столкновении электросудна с байдаркой на Москве-реке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В результате столкновения электросудна с байдаркой на Москве-реке погиб один человек, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ.

"Утром вблизи Филевского причала в акватории Москвы-реки произошло столкновение электросудна с двумя гражданами на байдарке. В результате инцидента один из мужчин скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения", - сообщили в ЗМСУТ в мессенджере MAX в понедельник.

В ведомстве отметили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в понедельник об инциденте сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Организатора перевозок". "Около 08:52 в акватории плавучего причала "Парк Фили" произошел инцидент с участием байдарки и электросудна "Шмелевка". По предварительной информации, в судоходной части Москвы-реки, нарушив правила передвижения, находились пассажиры байдарки, спровоцировав столкновение двух плавучих средств", - говорилось в сообщении.

На момент столкновения на электросудне "Шмелевка" пассажиров не было.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

