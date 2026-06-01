Воздух в Москве к концу недели прогреется до плюс 26 градусов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Постепенное повышение температуры прогнозируется в Москве на этой неделе, к выходным воздух в Москве прогреется до плюс 26 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"2 июня переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью около плюс 10 градусов, днем плюс 18 - плюс 20, по области плюс 17 - плюс 22. В принципе, такая погода еще прохладнее обычной. 3 июня потепление, ночью плюс 9 - плюс 11, в центре города до плюс 14 градусов, днем плюс 22 - плюс 24, преимущественно без осадков. Это уже около и чуть выше климатической нормы", - сказала Паршина.

Она отметила, что "примерно такая же погода и 4 июня - ночью плюс 10 - плюс 12, днем плюс 22 - плюс 24. И днем местами кратковременный дождь возможен".

Согласно прогнозу, одинаковая погода будет в Москве 5 и 6 июня - "такая летняя, переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 9 - плюс 14 градусов, днем плюс 21 - плюс 26 градусов", сказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России.

При этом, как уточнила Паршина, несмотря на то, что погоду в Москве будет определять антициклон, недалеко от Московского региона расположен атмосферный фронт, который переместится в столицу с северо-запада, "поэтому есть вероятность кратковременного дождя местами".