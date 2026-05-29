Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Районы старой Москвы с самыми высокими и самыми низкими ценами на вторичное жилье назвали аналитики "ИНКОМ-Недвижимость".



"В настоящее время наиболее дорогие объекты представлены на Якиманке (ЦАО) - в среднем за 89,4 млн рублей, а наиболее дешевые лоты в Матушкино (ЗелАО) - 9,6 млн рублей: разница стоимости вторичной недвижимости в этих локациях составляет 9,3 раза", - говорится в исследовании.



По состоянию на май предложение на "вторичке" в старых границах столицы в среднем оценивается в 15,31 млн рублей (на 3% больше, чем в мае 2021 года).



"Анализ динамики цен по округам показал: за рассматриваемый период (пять лет - ИФ) в ЦАО средний уровень снизился на 19% (с 52,63 млн рублей до 42,79 млн рублей), в остальных округах зафиксирован рост от +2% (ЗАО: 20,01-20,38 млн рублей) до +21% (ЗелАО: 8,96-10,85 млн рублей)", - заявляют там.



По статистике аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость", с мая 2021 года наибольший подъем средней стоимости объектов зафиксирован в Даниловском районе (ЮАО) - на 77% (до 27,2 млн рублей), Северном (СВАО) - на 59% (до 14 млн рублей) и Старом Крюкове (СЗАО) - на 57% (до 10,1 млн рублей).