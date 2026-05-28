В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве Центр организации дорожного движения разместил уже больше 4 тысяч компактных дорожных знаков для снижения визуального шума, в планах на 2026 год установить малые знаки по 280 адресам во всех округах города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

"С 2017 года в Москве устанавливают дорожные знаки малого формата, которые помогают сделать городскую среду более комфортной. С начала этого года по проектам ЦОДД разместили свыше 4 тысяч таких знаков на 24 улицах", - прокомментировал заммэра города во вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Среди них - Измайловская улица, 3-й Кирпичный переулок, улица Вольная, дублер улицы Генерала Кузнецова и улица Зарайск.

Новые уменьшенные дорожные знаки устанавливают в первую очередь на внутрирайонных улицах, в центре города и на участках, где такой формат подходит по условиям движения и требованиям безопасности.

Дорожные знаки малого формата - это уменьшенная версия стандартных указателей: вместо привычных 700 мм их делают 500 и 600 мм. Они выполняют те же функции, но занимают меньше места и снижают визуальный шум на улице.

Малые знаки размещают на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос движения, на участках с ограничением скорости до 60 км/ч, а также в центре города, добавили в пресс-службе. Чаще всего в малом формате устанавливают знаки: "Парковка", "Остановка запрещена" и "Пешеходный переход".