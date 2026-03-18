В Москве выставили на торги усадьбу Мусина-Пушкина

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве усадьбу графа Мусина-Пушкина на площади Разгуляй выставили на торги с начальной ценой 610,58 млн рублей, сообщил "ДОМ.РФ".

"В составе лота продажа объектов недвижимости общей площадью 11,3 тысячи кв.м и аренда участка 0,79 га. ОКН предлагается использовать под размещение офисов или с коммерческими целями", - сообщили в госкомпании.

Объект культурного наследия федерального значения - дом А. И. Мусина-Пушкина в Басманном районе Москвы расположен по адресу: ул. Спартаковская, д. 2. Особняк постройки конца XVIII века был построен, по некоторым данным, по проекту архитектора Матвея Казакова.

В 1835 году городские власти выкупили здание под размещение Второй Московской гимназии. Под новые нужды была изменена внутренняя планировка и некоторые элементы декора. В советские годы здание было надстроено четвертым этажом. Начиная с 1920 года, здесь находился Дом Красной Армии, а с 1923 года - Индустриально-педагогический институт им. Карла Либкнехта.

В 1943 году здание отдали Московскому инженерно-строительному институту (ныне Московский государственный строительный университет).

Новый собственник здания должен будет провести работы по его сохранению и содержанию в установленном законом порядке. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 мая. Аукцион намечен на 22 мая.

Ранее в "ДОМ.РФ" сообщили о завершении первого этапа пилотного проекта программы восстановления исторических зданий: 24 объекта культурного наследия в восьми регионах, определенные на этапе запуска программы, получили новых собственников через торги компании. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за последние 15 лет в столице отреставрировали 2 491 объект культурного наследия.

