В центре Екатеринбурга продают купеческую усадьбу ХIХ вeка за 117 млн рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге усадьба купца Евгения Первушина, построенная в ХIХ вeке, продается за 117 млн рублей, указано в объявлении на сайте "Авито".

Здание площадью 643,3 кв. м находится на улице Декабристов неподалеку от "УГМК-Арены" и Царского моста. В усадебном комплексе сохранился жилой дом с подвалом и мезонином, а также одноэтажный каменный флигель, ограда и ворота.

"Представляет собой образец купеческой усадьбы середины XIX века с фасадом главного дома, выполненном в стиле классицизма по "образцовым" проектам", - говорится в объявлении.

Это памятник культуры регионального значения. Архитектурный комплекс находится в стадии начала консервации.

Как указано на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, семья Первушиных занималась торговлей мукой.