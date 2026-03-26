Средняя цена жилого "квадрата" в Москва-Сити преодолела 1 млн рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра жилья в Москва-Сити преодолела отметку в 1 млн руб., подсчитали в агентстве "Метриум".

"В первом квартале 2026 года средняя цена квадратного метра в квартирах "Москва-Сити" преодолела отметку в 1 млн рублей (+24% за год за год, +32% за три года)", - сообщили в компании.

Там отмечают, что это самый высокий показатель со второго квартала 2022 года, после которого он сокращался из-за исчерпания ликвидного предложения на первичном рынке.

Сейчас в ММДЦ продается порядка 330 квартир в трех проектах. Максимальный объем экспозиции в "Москва-Сити" был зафиксирован еще восемь лет назад, в марте 2018 года - 1 180 апартаментов.

На данный момент в Москва-Сити введены 23 корпуса, а к концу 2020-х гг. их число превысит 30.