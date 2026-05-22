В Мытищах операторам кикшеринга дали две недели на переход на новые правила

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Мытищах ввели ограничения на передвижение и парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ), а компаниям, которые предлагают их в аренду, дали 15 дней на переход на новые правила работы, сообщила в мессенджере глава городского округа Юлия Купецкая.

По ее словам, контролировать исполнение этих требований будут ежедневно. При частых нарушениях правила могут ужесточить.

В опубликованном постановлении городской администрации новеллы касаются ограничения скорости передвижения СИМ до 15 км/ч, а в жилых и велосипедных зонах, на дворовых территориях - до 10 км/ч. Кроме того, запрещено их использовать в парках, скверах, промышленных зонах, охранных зонах железных дорог, у трубопроводов, военных объектов, в охранных зонах линий и сооружений связи, а также на территории объектов культурного наследия, на особо охраняемой природной территории.

Парковать СИМ запрещено на пешеходных и велодорожках; на тротуарах, шириной менее 1,5 метров; на территории вблизи памятников; на расстоянии менее 10 м перед входными группами социальных объектов; на цветниках, газонах и клумбах; во дворах и вблизи входных групп многоквартирных жилых домов; на остановках общественного транспорта.

Минтранс Подмосковья недавно объявил, что в области разработаны единые требования к организации работы сервисов аренды самокатов, которые определяют зоны присутствия и ограничения работы электросамокатов, их максимально допустимое количество в округе. Соглашения с операторами кикшеринга в рамках этой работы уже заключены в Черноголовке и Воскресенске.