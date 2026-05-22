Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла - составной части национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Площадь трех вокзалов" - это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тысяч пассажиров. Это станции метрополитена, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, "Сапсан", это наземный транспорт, трамваи и так далее. Поэтому, конечно, нужно уделять огромное внимание, с учетом еще и того, что в ближайшее время у нас начнется стройка вокзала ВСМ (Высокоскоростной железнодорожной магистрали - ИФ) Москва - Санкт-Петербург, и количество пассажиров, которые проходят через этот узел, увеличится почти до 500 тысяч", - сказал Собянин в ходе открытия.

Мэр отметил, что Москва совместно с "Российскими железными дорогами" приняла решение поэтапно реконструировать всю территорию площади: начали с самого старого и значимого вокзала - Ленинградского, который физически и морально устарел, провели его полную реконструкцию. Он добавил, что, по сути, теперь это новый вокзал с новыми сервисами, с новым комфортом для работников и, конечно, в первую очередь для пассажиров.

"Следующая задача - это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой - важная задача, я уверен, что мы ее реализуем. Сегодня, по сути дела, большой праздник для всех, кто пользуется железнодорожным транспортом", - подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил Белозерова за содействие, совместную работу и проекты, которые реализуются в Москве. Генеральный директор РЖД, в свою очередь, поблагодарил мэра столицы за качественную реализацию уникальных идей.

"Сегодня мы присутствуем при открытии абсолютно нового вокзала. Та же дорога, но уровень комфорта для пассажира абсолютно другой. По сравнению с тем, что было еще буквально год назад, объем территории, который предоставляется пассажиру, увеличен в три раза. Количество сидячих мест увеличено в полтора раза - это более тысячи человек смогут здесь, на железнодорожном вокзале, одновременно получать услугу или размещаться", - добавил Белозеров.

"Вокзал готов. Можно ехать - первые поезда можно запускать", - заключил Собянин и объявил торжественный запуск гудков.

Как следует из материалов мэрии, комплексная модернизация вокзала была начата в августе 2024 года и включала в себя более тесную интеграцию вокзала в единый транспортный каркас города, организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общественного питания.