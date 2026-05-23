В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Первая беспилотная линия московского метрополитена - Большая кольцевая линия (БКЛ) - будет запущена к 2030 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К 2030 году должны запустить первую беспилотную линию метро - БКЛ", - написал он в своем канале в Max в субботу.

По словам мэра, этой задачей занимается Центр перспективных разработок московского транспорта. "В нем работает большая команда опытных инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, которые занимаются внедрением современных технологий. Это одна из ключевых задач Стратегии развития транспорта столицы до 2030 года", - отметил Собянин.

Он напомнил, что в январе текущего года в Москве стартовала тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров.

"К маю состав прошел свыше 3 тыс. километров. В конце года он начнет испытания в общем графике с учетом 90-секундных интервалов в востребованные часы, а в 2027-м - уже с пассажирами", - написал мэр.

Кроме того, Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами.

"Сейчас в городе курсируют уже четыре - они проехали свыше 35 тыс. км с учетом испытаний, а жители столицы совершили на них больше 100 тыс. поездок. Часть ходит в тестовом режиме: изучают маршрут и составляют высокоточную карту. До конца года инновационными технологиями оборудуют еще 11 трамваев", - сообщил Собянин.

Он отметил, что к 2030 году порядка 2/3 столичного парка трамваев станут беспилотными, к 2035-му - около 90%.