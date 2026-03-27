В Коломне утвержден предмет охраны еще двух башен и крепостных стен кремля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны объектов культурного наследия федерального значения - крепостных стен, Грановитой и Погорелой башен Коломенского кремля. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте управления.

Документ закрепляет перечень историко-архитектурных характеристик, подлежащих обязательному сохранению при проведении работ.

Крепостные стены Коломенского кремля возведены в 1525-1531 годах. Они обеспечивали защиту юго-западного участка крепости. В них были Михайловские ворота - значимый элемент въездной инфраструктуры.

Также в состав ансамбля кремля входят Погорелая и Грановитая башни, которые играли важную роль в системе защиты крепости, обеспечивая контроль над прилегающей территорией.

В Подмосковье разрабатывают проект реставрации Коломенского кремля к 850-летию города. Реставрационные работы затронут Успенский собор, шатровую колокольню, Тихвинскую церковь и храм Воскресения, а также сохранившиеся башни и стены крепости.

Каменный кремль был возведен в XVI веке. Сейчас его ежегодно посещают свыше 100 тысяч туристов, на территории проводят более 2,5 тысяч культурных и социальных мероприятий.

Ранее был утвержден предмет охраны Маринкиной башни Коломенского кремля.