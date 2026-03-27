В Коломне утвержден предмет охраны еще двух башен и крепостных стен кремля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны объектов культурного наследия федерального значения - крепостных стен, Грановитой и Погорелой башен Коломенского кремля. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте управления.

Документ закрепляет перечень историко-архитектурных характеристик, подлежащих обязательному сохранению при проведении работ.

Крепостные стены Коломенского кремля возведены в 1525-1531 годах. Они обеспечивали защиту юго-западного участка крепости. В них были Михайловские ворота - значимый элемент въездной инфраструктуры.

Также в состав ансамбля кремля входят Погорелая и Грановитая башни, которые играли важную роль в системе защиты крепости, обеспечивая контроль над прилегающей территорией.

В Подмосковье разрабатывают проект реставрации Коломенского кремля к 850-летию города. Реставрационные работы затронут Успенский собор, шатровую колокольню, Тихвинскую церковь и храм Воскресения, а также сохранившиеся башни и стены крепости.

Каменный кремль был возведен в XVI веке. Сейчас его ежегодно посещают свыше 100 тысяч туристов, на территории проводят более 2,5 тысяч культурных и социальных мероприятий.

Ранее был утвержден предмет охраны Маринкиной башни Коломенского кремля.

До 24 выросло количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы сообщил о еще четырех сбитых БПЛА

До 21 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Московском регионе

В Москве каждый день 32 тысячи поездок на электросамокатах заменяют езду на машинах

Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до трех

Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре в центре Москвы

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1128 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
