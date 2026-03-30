Температуру в батареях в Москве уменьшили до минимума из-за теплой погоды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Столичную систему теплоснабжения перевели на минимально возможные температурные параметры в связи с установившейся в городе теплой погодой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"В связи с установившимися средними круглосуточными температурами воздуха система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - цитирует Бирюкова в понедельник пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что межсезонье – самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления, так как периодически происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха от минусовых значений до плюсовых.

Корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.