Реставрация павильона "Оптика" началась на ВДНХ в Москве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На ВДНХ приступили к реставрации павильона №64 "Оптика" (бывший "Ленинград и Северо-Запад РСФСР"), сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Фасады здания вновь украсят 24 уникальными скульптурами, демонтированными в 1980-х, а в залах приведут в порядок монументальные живописные панно и лепной декор. Внутри особое внимание уделят найденному ранее горельефу "Праздничный Ленинград". Композицию обнаружили за фальшстеной на подготовительном этапе", - сказала Сергунина журналистам во вторник.

По ее словам, на горельефе запечатлено торжественное шествие на фоне памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала. Над ним работала группа известных скульпторов: Григорий Косов, Василий Стамов, Александр Овсянников и Алексей Тимченко.

"Здесь же, в Ленинградском зале, очистят от поздних наслоений краски живопись на своде и отреставрируют четыре люстры с деталями из кобальтового стекла. Не сохранившиеся люстры в других помещениях воссоздадут по архивным чертежам и фотоматериалам", - пояснила Сергунина.

Она отметила, что во вводном зале приведут в порядок монументальные панно "Встреча гвардейцев у Нарвских ворот в июле 1945 года", "Машины направляются на колхозные поля", "Завод имени Сталина во время создания гидротурбины", "Смольный в октябре 1917 года".

"На парапет главного и бокового фасадов вернут 24 скульптуры, изображающие ученого, тракториста и женщин-колхозниц. Они украшали здание с 1954 года, но в середине 1980-х были демонтированы, а затем утрачены. Их воспроизведут по архивным фотографиям", - сказала Сергунина.