На северо-западе Москвы с 11 апреля изменятся маршруты трамваев

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На северо-западе Москвы с 11 апреля и до середины мая изменятся маршруты трамваев из-за ремонта Волоколамского трамвайного путепровода через железнодорожные пути второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2), сообщил сайт мэрии.

С 11 апреля трамваи временно не будут ходить от Покровского-Стрешнева через Волоколамское шоссе и улицу Свободы до Восточного моста. Работу трамваев на наиболее востребованном участке в районах Северное Тушино и Южное Тушино сохранят.

"Трамвайная инфраструктура требует своевременного обновления - это важно для обеспечения безопасных регулярных поездок. На время работ на Волоколамском шоссе мы запустим компенсационные автобусы, а также сохраним движение трамваев от остановки "Братцево" до Восточного моста, что позволит сохранить привычный маршрут к станции метро "Сходненская" для жителей прилегающих районов", - объяснил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вместо маршрута трамвая № 6 ежедневно будет действовать короткий маршрут № 6к "Братцево" - "Восточный мост", сообщил Дептранс. Из-за особенностей сервисного обслуживания современных вагонов на него временно выйдут трамваи предыдущего поколения с переменным уровнем пола. Современные вагоны "Витязь-Москва" вернутся на маршруты № 6 и 6к после ремонта.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться компенсационным автобусом № 06, который будет пущен от метро "Сокол" (Гидропроект) до Восточного моста, и Т70, который идет от Белорусского вокзала через станции метро "Сокол" и "Сходненская" в Братцево.

Пересесть с трамвая № 6к на автобус № 06 или Т70 можно на остановке "Восточный мост". На Волоколамском шоссе до станции метро "Сокол" также ходят трамваи № 15, 28 и автобусы М1, Е30, Е30к, № 356 и 412. Автобусы № 06 не будут останавливаться на "Канале имени Москвы". При движении к станции метро "Сокол" можно воспользоваться автобусом № 356. Направляясь к Восточному мосту, можно сесть на общественный транспорт на остановке "Тушинская улица", уточняется на портале.

Дептранс Москва Северное Тушино Южное Тушино Покровское-Стрешнево
